С февраля 2022 года на объектах транспорта РФ предотвращено 28 диверсий и терактов
12:20 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб с февраля 2022 года предотвратили на объектах транспорта 28 диверсий и терактов. Как сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета, эти данные были озвучены во вторник на заседании НАК, которое провел его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников.
«На заседании рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта в условиях проведения специальной военной операции. С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов», — говорится в сообщении.
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