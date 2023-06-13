ВСУ потеряли 15% американских бронемашин Bradley — CNN
12:32 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15% от всех поставленных Соединенными Штатами бронемашин Bradley («Брэдли»). Об этом в понедельник сообщил телеканал «Си-эн-эн» со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx («Орикс»), занимающегося анализом информации из открытых источников.
Согласно данной информации, 16 из 109 американских бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней. Аналитики утверждают, что, учитывая масштаб военных действий и протяженность фронта, подобные потери были ожидаемы. По данным Oryx, ВСУ потеряли по меньшей мере 3 600 единиц боевой техники с февраля 2022 года.
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