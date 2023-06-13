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НОВОСТИ

В России заболеваемость ковидом снизилась на 28,1% за неделю

13:00 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 28,1%, а число госпитализаций сократилось на 20,1%. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах, заболеваемость выросла в 9 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 10 034 человека, что на 33,5% меньше в сравнении с предыдущей неделей. 113 человек умерли за данный период.

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