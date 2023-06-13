Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет — Лукашенко
13:20 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против республики.
«Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания, — сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА. — Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия».
Говоря о причинах принятия решения о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, президент сказал: «Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».
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