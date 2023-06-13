США намерены поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном — WSJ
13:32 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена готова одобрить поставки на Украину снарядов с обедненным ураном для танков Abrams («Абрамс»). Об этом сообщила во вторник газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источники.
По их данным, Белый дом согласился одобрить передачу снарядов после серии дебатов о том, какими боеприпасами стоит оснастить танки, которые США направят Украине. По словам источника, не осталось никаких препятствий для утверждения поставок данного вида боеприпасов.
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