Почти 80% россиян решают рабочие вопросы во время отпуска - опрос
14:00 13.06.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: 79% россиян решают рабочие вопросы во время отпуска. Результаты исследования сервис SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва».
По оценкам 38% опрошенных, их отрывают от отдыха по рабочим вопросам иногда, а 41% — часто. Каждый двадцатый принципиально не отвечает на сообщения и звонки с работы во время отпуска, чтобы отдохнуть качественно.
Тех, кого часто отрывают от отпуска, больше среди менеджеров по продажам (53%), главных бухгалтеров (47%) и экономистов (42%). Принципиально не работает во время отпуска каждый десятый разработчик и 9% юристов.
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