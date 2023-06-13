Почти 80% россиян решают рабочие вопросы во время отпуска - опрос

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: 79% россиян решают рабочие вопросы во время отпуска. Результаты исследования сервис SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва».

По оценкам 38% опрошенных, их отрывают от отдыха по рабочим вопросам иногда, а 41% — часто. Каждый двадцатый принципиально не отвечает на сообщения и звонки с работы во время отпуска, чтобы отдохнуть качественно.

Тех, кого часто отрывают от отпуска, больше среди менеджеров по продажам (53%), главных бухгалтеров (47%) и экономистов (42%). Принципиально не работает во время отпуска каждый десятый разработчик и 9% юристов.