Два бывших работника ОПК в Курской области предстали перед судом за шпионаж

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два бывших работника оборонного предприятия предстали перед судом в Курской области по обвинению в передаче данных военной разведке Украины. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России на сайте спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан РФ, агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС МО РФ, а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры — железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, используемых для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине», — сообщили в ЦОС.