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НОВОСТИ

В Кении спасенные последователи культа пастора Маккензи отказываются от еды — BBC

14:32 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группе из 65 выживших последователей религиозной секты «Международная церковь „Хорошие новости“ предъявлены в Кении обвинения в попытке самоубийства после того, как они начали отказываться от еды. Об этом сообщила во вторник британская медиагруппа Би-би-си.

В поданном в суд иске также содержится требование заключить их в тюрьму, а также подвергнуть психологическому освидетельствованию, отмечает она. В Кении попытка лишения себя жизни является уголовным преступлением. Сейчас 65 членов культа находятся в специальном центре по работе с людьми, пережившими сильный стресс.

Отказывающиеся от еды принадлежали к секте, которую создал в Кении около 20 лет назад пастор Пол Маккензи. Он проповедовал крайние формы голодания, что, по его мнению, является для верующего наиболее быстрым путем обрести вечную жизнь.

Маккензи объявил, что 15 апреля 2023 года произойдет конец света, и членам его секты следует умереть накануне этого дня, чтобы не стать жертвами апокалипсиса и тем самым обречь себя на вечные муки. Они собрались в поместье пастора, расположенном в лесу Шакахола на востоке Кении. Полиция обнаружила первые тела погибших в поместье Маккензи 14 апреля. Спасатели эвакуировали более 80 человек, которые находились на различных стадиях истощения от голода. Их поместили в специальный центр.

Одновременно на территории поместья были найдены многочисленные могилы. Их вскрытие началось 21 апреля. Могилы находятся на участке площадью 323 га. На текущий день извлечены 280 тел. Специальная группа экспертов начала 1 мая вскрытие эксгумированных тел. Специалисты установили, что большинство жертв умерли от голода, часть была задушена. Среди последних много детей. Полиция не исключает, что они были убиты с целью дальнейшего изъятия органов.

Пастор Маккензи сдался властям 15 апреля и сейчас находится под следствием. Ожидается, что он предстанет перед особым трибуналом по причине исключительной тяжести обвинений.

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