В Думу внесен проект об основаниях освобождения от уголовной ответственности бойцов СВО
15:00 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла на рассмотрение палаты проект базового закона, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.
Документ подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды.
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