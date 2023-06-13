0
0
99
НОВОСТИ

В Думу внесен проект об основаниях освобождения от уголовной ответственности бойцов СВО

15:00 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла на рассмотрение палаты проект базового закона, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.

Документ подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 13.06.2023
NYT сообщила о тяжелых потерях украинских войск при контрнаступлении
0
65
15:12 13.06.2023
Корабли ВМС КСИР Ирана получили на вооружение крылатые ракеты дальностью 2 тыс. км
0
96
14:32 13.06.2023
В Кении спасенные последователи культа пастора Маккензи отказываются от еды — BBC
0
165
14:12 13.06.2023
Два бывших работника ОПК в Курской области предстали перед судом за шпионаж
0
200
14:00 13.06.2023
Почти 80% россиян решают рабочие вопросы во время отпуска - опрос
0
198
13:32 13.06.2023
США намерены поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном — WSJ
0
271
13:20 13.06.2023
Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет — Лукашенко
0
297
13:05 13.06.2023
МВФ и Всемирный банк не принадлежат США — МИД КНР о словах главы американского Минфина
0
312
13:00 13.06.2023
В России заболеваемость ковидом снизилась на 28,1% за неделю
0
269
12:32 13.06.2023
ВСУ потеряли 15% американских бронемашин Bradley — CNN
0
319

Возврат к списку