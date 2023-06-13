Оружейные компании обсудят с главами МО НАТО увеличение производства снарядов — Reuters
16:00 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы компаний — производителей оружия на этой неделе обсудят с министрами обороны стран НАТО наращивание производства и внедрение одинаковых стандартов для изготовления артиллерийских снарядов. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«Речь идет об ускорении процесса стандартизации НАТО для обеспечения бесперебойных поставок, что поможет в будущем предотвратить задержки и дефицит», — приводит Рейтер слова представителя Североатлантического альянса, который сказал это на условиях анонимности в преддверии встречи глав Минобороны.
Как отмечает Рейтер, отсутствие единых стандартов у различных производителей оружия затрудняет поставки боеприпасов. По информации агентства, компании заинтересованы в изготовлении снарядов и ожидают заказы на миллиарды евро.
При этом альянс может столкнуться с несогласием со стороны компаний-производителей, потому что подобные действия могут увеличить конкуренцию и снизить цены.
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