Бойцы полка Калиновского хотят вернуться в Белоруссию, но их не пускают — Лукашенко

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского (признан экстремистским формированием в республике) хотят вернуться в Белоруссию, но их не пускают заградотряды.

«Говорят — полк Калиновского. Там меньше двухсот человек, уже, может, и сто сегодня: погибло очень много. Они в шоке: „Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить“. А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади», — сказал Лукашенко журналистам. Его слова приводит агентство БелТА.