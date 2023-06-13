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НОВОСТИ

Бойцы полка Калиновского хотят вернуться в Белоруссию, но их не пускают — Лукашенко

16:12 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского (признан экстремистским формированием в республике) хотят вернуться в Белоруссию, но их не пускают заградотряды.

«Говорят — полк Калиновского. Там меньше двухсот человек, уже, может, и сто сегодня: погибло очень много. Они в шоке: „Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить“. А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади», — сказал Лукашенко журналистам. Его слова приводит агентство БелТА.

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