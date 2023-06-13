ВКС РФ высокоточным оружием поразили резервы ВСУ и склад иностранного вооружения

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары высокоточным оружием по местам сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказал он.