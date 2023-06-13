17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов прогремело в Луганске, над городом виднеются клубы дыма, передает корр. ТАСС.

Взрывы были слышны в Луганске примерно в 15:58, после чего над городом стали сразу же подниматься клубы дыма. «Ехал мимо автовокзала — в том районе был виден дым. Видимо, куда-то туда и прилетело», — сказал ТАСС луганчанин Андрей.

При этом в небе над Луганском работали системы российской противовоздушной обороны.