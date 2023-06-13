Несколько взрывов прогремело в Луганске
17:00 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько взрывов прогремело в Луганске, над городом виднеются клубы дыма, передает корр. ТАСС.
Взрывы были слышны в Луганске примерно в 15:58, после чего над городом стали сразу же подниматься клубы дыма. «Ехал мимо автовокзала — в том районе был виден дым. Видимо, куда-то туда и прилетело», — сказал ТАСС луганчанин Андрей.
При этом в небе над Луганском работали системы российской противовоздушной обороны.
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