Цели СВО фундаментальны, в целом они не меняются — Путин

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цели специальной военной операции на Украине корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом не меняются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер», — сказал он, говоря о целях СВО.