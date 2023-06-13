Украинское контрнаступление с 4 июня продолжается до сих пор — Путин

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил о продолжающемся до сих пор украинском контрнаступлении.

«Это контрнаступление масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно идет с 4 числа (июня — прим. ТАСС) и продолжается до сих пор, прямо сейчас», — сказал глава государства на встрече с военными корреспондентами.