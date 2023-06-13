Россия десятилетиями кормила Украину — Путин
17:23 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия долгие годы поддерживала экономику Украины, в том числе за счет дешевых энергоносителей и кредитов, но ничего не помогало выстроить нормальные отношения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
«На этом направлении что только не делали. Десятилетиями, по сути дела, если не кормили, то поддерживали экономику за счет дешевых энергоносителей, того, сего, кредитов и так далее. Но ничего не помогает. Чем закончилось? Наших сторонников начали просто убивать на улицах. Дошли до госпереворота», — пересказал он события на Украине.
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