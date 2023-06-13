0
0
0
НОВОСТИ

Макрон попросил президента ЮАР о возможности участвовать в саммите БРИКС — СМИ

18:40 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность принять участие в предстоящем в августе в Йоханнесбурге саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и уже проконсультировался по этому поводу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Об этом сообщила в понедельник газета «Опиньон» со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По ее данным, такую возможность Макрон обсуждал во время телефонного разговора с президентом Рамапосой 3 июня. Отмечается, что эта просьба «стала своего рода сюрпризом для его коллеги, который возьмет паузу для [ее] обсуждения с партнерами по БРИКС». «Участие в этом саммите действительно упоминалось в разговоре двух лидеров, но Претория не дала никаких указаний на то, хочет ли она расширить состав этой встречи за счет участия других международных лидеров», — сообщил источник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:10 13.06.2023
РФ может рассмотреть вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины — Путин
0
130
18:00 13.06.2023
Потери ВСУ в 10 раз превышают российские — Путин
0
140
17:40 13.06.2023
Россию просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями — Путин
0
180
17:30 13.06.2023
Путин назвал украинскую сторону виновной в обрушении Каховской ГЭС
0
192
17:23 13.06.2023
Россия десятилетиями кормила Украину — Путин
0
202
17:15 13.06.2023
Украинское контрнаступление с 4 июня продолжается до сих пор — Путин
0
210
17:05 13.06.2023
Цели СВО фундаментальны, в целом они не меняются — Путин
0
215
17:00 13.06.2023
Несколько взрывов прогремело в Луганске
0
216
16:32 13.06.2023
ВКС РФ высокоточным оружием поразили резервы ВСУ и склад иностранного вооружения
0
257
16:12 13.06.2023
Бойцы полка Калиновского хотят вернуться в Белоруссию, но их не пускают — Лукашенко
0
290

Возврат к списку