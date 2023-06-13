Макрон попросил президента ЮАР о возможности участвовать в саммите БРИКС — СМИ
18:40 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность принять участие в предстоящем в августе в Йоханнесбурге саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и уже проконсультировался по этому поводу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Об этом сообщила в понедельник газета «Опиньон» со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
По ее данным, такую возможность Макрон обсуждал во время телефонного разговора с президентом Рамапосой 3 июня. Отмечается, что эта просьба «стала своего рода сюрпризом для его коллеги, который возьмет паузу для [ее] обсуждения с партнерами по БРИКС». «Участие в этом саммите действительно упоминалось в разговоре двух лидеров, но Претория не дала никаких указаний на то, хочет ли она расширить состав этой встречи за счет участия других международных лидеров», — сообщил источник.
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