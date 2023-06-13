Россию просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями — Путин
17:40 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москву просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями, западные страны не собирались их выполнять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
По словам президента, Россия пыталась девять лет договориться о защите мирных граждан в Донбассе, «искренне стремилась к этому».
«Теперь мы знаем, что наши так называемые партнеры нас просто надули, как в народе говорят — кинули просто, и не собирались ничего (Минские соглашения — прим. ТАСС) выполнять, оказывается», — сказал он. «Ну и все дошло до сегодняшней ситуации», — уточнил Путин.
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