Россию просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москву просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями, западные страны не собирались их выполнять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

По словам президента, Россия пыталась девять лет договориться о защите мирных граждан в Донбассе, «искренне стремилась к этому».

«Теперь мы знаем, что наши так называемые партнеры нас просто надули, как в народе говорят — кинули просто, и не собирались ничего (Минские соглашения — прим. ТАСС) выполнять, оказывается», — сказал он. «Ну и все дошло до сегодняшней ситуации», — уточнил Путин.