Потери ВСУ в 10 раз превышают российские — Путин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери среди российских военных в 10 раз меньше, чем украинских, проводящих контрнаступление, заявил президент России Владимир Путин.



На встрече с военными корреспондентами глава государства констатировал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) «структура потерь неблагоприятная». «Из всех потерь, а они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу, у них структура этих потерь для них неблагоприятная, потому что потери могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Обычно безвозвратных потерь процентов 25, максимум 30. У них почти 50 на 50», — пояснил Путин.

По его словам, «понятно, что обороняющаяся сторона несет меньшие потери». «Но все-таки это соотношение 1 к 10, что называется, в нашу пользу — у нас в 10 раз меньше потери, чем в Вооруженных сил Украины», — подчеркнул президент.

Владимир Путин также назвал серьезными потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по бронетехнике, за время контрнаступления они потеряли более 160 танков.

«Что касается бронетехники, там еще более серьезные [потери], они за это время (контрнаступления — прим. ТАСС) потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа», — сказал глава государства на встрече с военными корреспондентами.

«По моим подсчетам, это примерно 25%, а может быть, 30% от объема той техники, которая была поставлена [на Украину] из-за рубежа», — указал Путин.