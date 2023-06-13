0
0
97
НОВОСТИ

Потери ВСУ в 10 раз превышают российские — Путин

18:00 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери среди российских военных в 10 раз меньше, чем украинских, проводящих контрнаступление, заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с военными корреспондентами глава государства констатировал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) «структура потерь неблагоприятная». «Из всех потерь, а они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу, у них структура этих потерь для них неблагоприятная, потому что потери могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Обычно безвозвратных потерь процентов 25, максимум 30. У них почти 50 на 50», — пояснил Путин.

По его словам, «понятно, что обороняющаяся сторона несет меньшие потери». «Но все-таки это соотношение 1 к 10, что называется, в нашу пользу — у нас в 10 раз меньше потери, чем в Вооруженных сил Украины», — подчеркнул президент.

Владимир Путин также назвал серьезными потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по бронетехнике, за время контрнаступления они потеряли более 160 танков.

«Что касается бронетехники, там еще более серьезные [потери], они за это время (контрнаступления — прим. ТАСС) потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа», — сказал глава государства на встрече с военными корреспондентами.

«По моим подсчетам, это примерно 25%, а может быть, 30% от объема той техники, которая была поставлена [на Украину] из-за рубежа», — указал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 13.06.2023
Макрон попросил президента ЮАР о возможности участвовать в саммите БРИКС — СМИ
0
55
18:10 13.06.2023
РФ может рассмотреть вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины — Путин
0
118
17:40 13.06.2023
Россию просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями — Путин
0
171
17:30 13.06.2023
Путин назвал украинскую сторону виновной в обрушении Каховской ГЭС
0
184
17:23 13.06.2023
Россия десятилетиями кормила Украину — Путин
0
194
17:15 13.06.2023
Украинское контрнаступление с 4 июня продолжается до сих пор — Путин
0
200
17:05 13.06.2023
Цели СВО фундаментальны, в целом они не меняются — Путин
0
209
17:00 13.06.2023
Несколько взрывов прогремело в Луганске
0
210
16:32 13.06.2023
ВКС РФ высокоточным оружием поразили резервы ВСУ и склад иностранного вооружения
0
253
16:12 13.06.2023
Бойцы полка Калиновского хотят вернуться в Белоруссию, но их не пускают — Лукашенко
0
285

Возврат к списку