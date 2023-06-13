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РФ может рассмотреть вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины — Путин

18:10 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин.

«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал глава государства на встрече с военными корреспондентами.

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