РФ может рассмотреть вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины — Путин
18:10 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин.
«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал глава государства на встрече с военными корреспондентами.
НОВОСТИ
- 18:40 13.06.2023
- Макрон попросил президента ЮАР о возможности участвовать в саммите БРИКС — СМИ
- 18:00 13.06.2023
- Потери ВСУ в 10 раз превышают российские — Путин
- 17:40 13.06.2023
- Россию просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями — Путин
- 17:30 13.06.2023
- Путин назвал украинскую сторону виновной в обрушении Каховской ГЭС
- 17:23 13.06.2023
- Россия десятилетиями кормила Украину — Путин
- 17:15 13.06.2023
- Украинское контрнаступление с 4 июня продолжается до сих пор — Путин
- 17:05 13.06.2023
- Цели СВО фундаментальны, в целом они не меняются — Путин
- 17:00 13.06.2023
- Несколько взрывов прогремело в Луганске
- 16:32 13.06.2023
- ВКС РФ высокоточным оружием поразили резервы ВСУ и склад иностранного вооружения
- 16:12 13.06.2023
- Бойцы полка Калиновского хотят вернуться в Белоруссию, но их не пускают — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать