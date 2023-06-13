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Польские наемники участвуют в нападении на регионы РФ и несут большие потери — Путин

19:20 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские наемники участвуют в нападении на российские регионы и несут большие потери, но скрывают их, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

Президенту задали вопрос относительно участия польских наемников в атаках на приграничные территории РФ. «Польские наемники там действительно воюют, вы правы, абсолютно с вами согласен. И несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьезные», — заявил глава государства.

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