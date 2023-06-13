Украина не должна существовать за счет РФ и на исторических российских территориях — Путин
19:30 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не должна существовать за счет России и на исторических российских территориях, если не выстраиваются нормальные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Что касается Украины, то, какая бы она ни была, она есть, и надо относиться к этому с уважением, но это не значит, что это повод относиться к нам без уважения. Вот о чем речь. Если какая-то часть людей, проживающих на этих территориях, считают, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, то надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? Если хотят жить на наших исторических территориях, тогда нужно повлиять на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивать отношения нормальные с Россией, чтобы нам никто с этих территорий не угрожал. В этом же проблема», — сказал он.
Новости
- 20:00 13.06.2023
- У России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока они не применяются — Путин
- 18:10 13.06.2023
- РФ может рассмотреть вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины — Путин
- 18:00 13.06.2023
- Потери ВСУ в 10 раз превышают российские — Путин
- 17:15 13.06.2023
- Украинское контрнаступление с 4 июня продолжается до сих пор — Путин
- 17:00 13.06.2023
- Несколько взрывов прогремело в Луганске
- 16:32 13.06.2023
- ВКС РФ высокоточным оружием поразили резервы ВСУ и склад иностранного вооружения
- 16:00 13.06.2023
- Оружейные компании обсудят с главами МО НАТО увеличение производства снарядов — Reuters
- 15:32 13.06.2023
- NYT сообщила о тяжелых потерях украинских войск при контрнаступлении
- 15:12 13.06.2023
- Корабли ВМС КСИР Ирана получили на вооружение крылатые ракеты дальностью 2 тыс. км
- 13:32 13.06.2023
- США намерены поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать