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Украина не должна существовать за счет РФ и на исторических российских территориях — Путин

19:30 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не должна существовать за счет России и на исторических российских территориях, если не выстраиваются нормальные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Что касается Украины, то, какая бы она ни была, она есть, и надо относиться к этому с уважением, но это не значит, что это повод относиться к нам без уважения. Вот о чем речь. Если какая-то часть людей, проживающих на этих территориях, считают, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, то надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? Если хотят жить на наших исторических территориях, тогда нужно повлиять на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивать отношения нормальные с Россией, чтобы нам никто с этих территорий не угрожал. В этом же проблема», — сказал он.

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