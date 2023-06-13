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НОВОСТИ

У России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока они не применяются — Путин

20:00 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает запасом снарядов с обедненным ураном, но не считает необходимым их применять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Они [боеприпасы с сердечником из обедненного урана] у нас есть в наличии, мы их не применяем просто», — сказал Путин. «Ничего хорошего здесь нет, но если потребуется, мы в состоянии это сделать. У нас нет необходимости это делать», — добавил он.

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