Госдума вводит штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг
20:40 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект о введении штрафов за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг.
Документ внесли 27 июня 2022 года депутаты ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргин. В пояснительной записке они отмечают, что навязывание покупателям дополнительных товаров, работ или услуг вызывает рост цен на основные товары.
Авторы предлагают дополнить новым положением статью 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение иных прав потребителей). Речь идет о случаях, когда продавец навязывает потребителю до заключения договора о приобретении основных товаров, работ или услуг приобретение за отдельную плату дополнительных товаров, работ или услуг (в том числе заключение иных договоров), приобретение которых «обуславливается обязательностью при приобретении основных товаров».
За подобные нарушения законопроектом предусмотрен административный штраф для должностных лиц в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг), а для юридических лиц — в размере трехкратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг).
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