0
0
149
НОВОСТИ

Госдума вводит штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг

20:40 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект о введении штрафов за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг.

Документ внесли 27 июня 2022 года депутаты ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргин. В пояснительной записке они отмечают, что навязывание покупателям дополнительных товаров, работ или услуг вызывает рост цен на основные товары.

Авторы предлагают дополнить новым положением статью 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение иных прав потребителей). Речь идет о случаях, когда продавец навязывает потребителю до заключения договора о приобретении основных товаров, работ или услуг приобретение за отдельную плату дополнительных товаров, работ или услуг (в том числе заключение иных договоров), приобретение которых «обуславливается обязательностью при приобретении основных товаров».

За подобные нарушения законопроектом предусмотрен административный штраф для должностных лиц в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг), а для юридических лиц — в размере трехкратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 13.06.2023
Россия думает над выходом из зерновой сделки — Путин
0
32
21:20 13.06.2023
Запад в начале СВО требовал от Киева убивать как можно больше россиян — глава МО Украины
0
109
20:00 13.06.2023
У России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока они не применяются — Путин
0
228
19:30 13.06.2023
Украина не должна существовать за счет РФ и на исторических российских территориях — Путин
0
278
19:20 13.06.2023
Польские наемники участвуют в нападении на регионы РФ и несут большие потери — Путин
0
287
19:15 13.06.2023
Сбер седьмой год подряд признан крупнейшим эквайером Европы
0
275
18:40 13.06.2023
Макрон попросил президента ЮАР о возможности участвовать в саммите БРИКС — СМИ
0
339
18:10 13.06.2023
РФ может рассмотреть вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины — Путин
0
364
18:00 13.06.2023
Потери ВСУ в 10 раз превышают российские — Путин
0
355
17:40 13.06.2023
Россию просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями — Путин
0
379

Возврат к списку