Запад в начале СВО требовал от Киева убивать как можно больше россиян — глава МО Украины

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад после начала специальной военной операции России на территории Украины в ответ на запрос Киева на оказание помощи призывал убивать как можно больше россиян. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы спросили: „Можно нам [ПЗРК] Stinger?“. Нам сказали: „Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится“, — приводит во вторник журнал „Форин афферс“ слова Резникова.