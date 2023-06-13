Запад в начале СВО требовал от Киева убивать как можно больше россиян — глава МО Украины
21:20 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад после начала специальной военной операции России на территории Украины в ответ на запрос Киева на оказание помощи призывал убивать как можно больше россиян. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Мы спросили: „Можно нам [ПЗРК] Stinger?“. Нам сказали: „Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится“, — приводит во вторник журнал „Форин афферс“ слова Резникова.
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