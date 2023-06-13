Россия думает над выходом из зерновой сделки — Путин

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

Он обратил внимание, что большая часть украинского зерна, вопреки договоренностям, идет во вполне благополучные страны Евросоюза. «Мы это понимаем. Мы сознательно пошли на это (зерновую сделку — прим. ТАСС), чтобы поддержать развивающиеся страны — наших друзей, и для того, чтобы добиться снятия санкций с нашего сельхозсектора. Нас обманули в очередной раз», — констатировал российский лидер.

Более того, продолжил он, в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит. «Поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки», — сообщил Путин.