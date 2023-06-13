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НОВОСТИ

Наступление стало испытанием для Украины — Столтенберг

22:40 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки наступления на позиции российской армии стали испытанием для Украины. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам после встречи с президентом США Джо Байденом.

«Наступление стало испытанием», — заявил генсек, подчеркнув, что Украина нуждается в продолжении военных поставок НАТО.

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