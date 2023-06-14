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Герман Греф ожидает роста российской экономики

08:35 14.06.2023

В 2023 году российская экономика покажет рост около 2%, и это будет хорошим результатом. Такой прогноз дал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Наш прогноз на этот год – экономика закончит ростом. Каким – пока сказать сложно, но наш прогноз – порядка 2%, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития», – сказал Герман Греф.

При этом он не стал исключать стагнации в экономике. По его мнению, признаки возможной рецессии есть, в ближайшие годы возможен мировой экономический кризис, что скажется и на российской экономике. «Но если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то мы увидим, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал у нее для этого есть», – считает Герман Греф.

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