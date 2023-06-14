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Российские военные уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

09:00 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожают украинские позиции артиллерии, обстреливающие населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Разведка докладывает о выявленной цели. Мы берем свое кочующее орудие, выезжаем на огневую позицию, занимаем ее и отрабатываем по этой цели. Корректировка используется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Работали сейчас по взводному опорному пункту <…>. Цель уничтожена. По второй цели работали — оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена», — рассказал один из военнослужащих, видео с которым распространило Минобороны РФ.

Как отметил артиллерист, уничтожаются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России. «Они ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты», — сказал он.

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