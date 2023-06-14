Стрельба произошла на военной базе в Японии

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащий в среду открыл огонь на базе Сил самообороны Японии в префектуре Гифу. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

«По имеющимся у нас данным, три человека пострадали. Открывший огонь военнослужащий был задержан», — отметил он.

На территории военной базы располагается стрельбище. Военнослужащий открыл огонь из автоматической винтовки, о мотивах поступка на данный момент не сообщается. Три других военнослужащих были госпитализированы с ранениями, один из них находится без сознания. По данным японского общественного телевидения, стрелявшим оказался солдат младше 20 лет.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, выясняются дополнительные обстоятельства случившегося.