Стрельба произошла на военной базе в Японии
09:05 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащий в среду открыл огонь на базе Сил самообороны Японии в префектуре Гифу. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
«По имеющимся у нас данным, три человека пострадали. Открывший огонь военнослужащий был задержан», — отметил он.
На территории военной базы располагается стрельбище. Военнослужащий открыл огонь из автоматической винтовки, о мотивах поступка на данный момент не сообщается. Три других военнослужащих были госпитализированы с ранениями, один из них находится без сознания. По данным японского общественного телевидения, стрелявшим оказался солдат младше 20 лет.
На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, выясняются дополнительные обстоятельства случившегося.
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