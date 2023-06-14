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НОВОСТИ

Глава МИД КНР призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны — СМИ

09:20 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в телефонном разговоре со своим американским коллегой Энтони Блинкеном призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР. Об этом в среду сообщила газета «Глобал таймс».

По информации издания, китайский министр также призвал прекратить наносить ущерб суверенной безопасности КНР.

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