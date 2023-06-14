0
0
139
НОВОСТИ

Сбербанк не собирается покупать активы уходящих из России иностранных банков

09:02 14.06.2023

У Сбербанка отсутствует интерес к покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф в интервью РБК. Речь идет в том числе о покупке российского бизнеса Райффайзенбанка или обмене активов с ним: Герман Греф назвал эти слухи неправдой.

Он также добавил, что Сбербанк не рассматривает возможность снять с баланса замороженные из-за санкций активы и обязательства, переведя их на отдельное юрлицо, хотя такая законодательная возможность у российских банков есть. «Мы почти все такого рода свои активы сумели так или иначе реализовать», – пояснил он. Это касается в том числе европейских активов, добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:05 14.06.2023
Члены НАТО пытаются убедить Байдена ускорить процесс вступления Киева в альянс — NYT
0
48
10:04 14.06.2023
Сбер прогнозирует увеличение числа выдач ипотечных кредитов в 2023 году
0
46
10:02 14.06.2023
В Сбербанке сообщили об увеличении среднего срока ипотеки
0
52
10:01 14.06.2023
Рублевые пассивы Сбербанка к концу 2023 года превысят 20 триллионов рублей
0
58
10:00 14.06.2023
Украинские военные обстреляли позиции сослуживцев из-за конфликта с ротацией — Марочко
0
62
09:32 14.06.2023
Санитарная зона на Украине для защиты РФ должна проходить по Львову — Медведев
0
118
09:30 14.06.2023
Сбер: Ущерб от действий хакеров в 2023 году может превысить 20 миллиардов рублей
0
103
09:27 14.06.2023
В Сбере фиксируют резкий рост количества попыток телефонного мошенничества
0
131
09:22 14.06.2023
В Сбере обратили внимание на дефицит специалистов по кибербезопасности
0
117
09:20 14.06.2023
Глава МИД КНР призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны — СМИ
0
120

Возврат к списку