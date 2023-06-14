Сбербанк не собирается покупать активы уходящих из России иностранных банков

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У Сбербанка отсутствует интерес к покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф в интервью РБК. Речь идет в том числе о покупке российского бизнеса Райффайзенбанка или обмене активов с ним: Герман Греф назвал эти слухи неправдой.

Он также добавил, что Сбербанк не рассматривает возможность снять с баланса замороженные из-за санкций активы и обязательства, переведя их на отдельное юрлицо, хотя такая законодательная возможность у российских банков есть. «Мы почти все такого рода свои активы сумели так или иначе реализовать», – пояснил он. Это касается в том числе европейских активов, добавил он.