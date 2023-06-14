Герман Греф поддержал создание в России конкурента национальной платежной системе «Мир»

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Глава Сбербанка Герман Греф позитивно относится к возможности создания еще одной платежной системы, альтернативной национальной платежной системе «Мир». Об этом он заявил в интервью РБК.

«То, что у нас в такие сроки появилась национальная система платежных карт (НСПК), – это очень здорово. Благодаря вовремя принятым решениям Центробанка и правительства мы не ощутили никаких шоков от ухода Visa и Mastercard. Мы даже зачастую и не меняли «пластик»: у многих из нас до сих пор карточки Visa или Mastercard, и они работают внутри НСПК. То есть был предотвращен шок потребления, шок инфраструктуры. Но если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция», – подчеркнул он.

По его словам, это обсуждается с участниками рынка. «Нет конкретных планов. Но в целом было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование», – пояснил Герман Греф.