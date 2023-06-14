Герман Греф предупредил о возможности мирового экономического кризиса

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Глава Сбербанка Герман Греф не исключил, что мировая экономика в ближайшие годы может столкнуться с экономическим кризисом. «Мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии. Поэтому кризис рано или поздно произойдет», – сказал он в интервью РБК. Сбербанк, по его словам, руководствуется принципом: «Надейся на лучшее, просчитывай и готовься к худшему, извлекай максимальную пользу из того, что получилось».

«Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике», – отметил он.

По словам Германа Грефа, российская экономика очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно. «Мы производим целый ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить. Поэтому, конечно же, мы будем оставаться экспортно ориентированной страной, – уверен глава Сбербанка. – Но насколько мы сможем устроить вторую циркуляцию, как говорят китайцы, то есть использовать потенциал внутреннего спроса, в том числе освободившегося после ухода традиционных поставщиков с нашего рынка, это пока еще вопрос».

Правительство, отметил Герман Греф, делает сегодня многое для того, чтобы стимулировать производство местных локализованных уже поставщиков товаров и услуг. «Если эта политика будет развиваться, то мы будем иметь одновременно с разворотом экспорта с Запада на Восток все-таки стимулирование развития внутреннего производства, причем не только товаров, но и услуг», – считает глава Сбербанка.