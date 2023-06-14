Сбер: Мошенники стали использовать поддельные документы банковских сотрудников

09:15

Мошенники отправляют россиянам поддельные документы, чтобы подтвердить свою легенду. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, – отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник», – рассказал он. К примеру, это может быть «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».