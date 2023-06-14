Санитарная зона на Украине для защиты РФ должна проходить по Львову — Медведев

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможная будущая санитарная зона на Украине, чтобы быть реальной защитой для России, должна проходить по границам Львова, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ в случае продолжения обстрелов ее регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.

«Вчера президент России сказал о необходимости создания демилитаризованной (санитарной) зоны в целях безопасности нашей страны. С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль», — написал Медведев в своем телеграм-канале. По его словам, «тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли „страна 404“.