В Сбере обратили внимание на дефицит специалистов по кибербезопасности

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Дефицит специалистов в области кибербезопасности по некоторым ключевым специальностям составляет не менее 20 тыс. человек и может увеличиться. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, хорошо подготовленный выпускник вряд ли эффективно сможет выполнять обязанности в сфере информационной безопасности в банке, поэтому приходится тратить время и ресурсы, чтобы дать ему необходимые знания и навыки.

«Необходимо срочно предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию, готовить в наших вузах необходимое количество квалифицированных кадров», – добавил Станислав Кузнецов.