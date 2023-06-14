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НОВОСТИ

Украинские военные обстреляли позиции сослуживцев из-за конфликта с ротацией — Марочко

10:00 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов позиции своих сослуживцев, дислоцирующихся в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, из-за конфликта, возникшего на почве ротации. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Серебрянского лесничества с позиций 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины выявлен минометный обстрел по украинским позициям, на которых дислоцировались свежие силы», — сказал он.

Марочко отметил, что обстрел из минометов калибра 120 мм «был преднамеренным» и производился «из-за конфликта, связанного с ротационными мероприятиями».

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