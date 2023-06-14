Члены НАТО пытаются убедить Байдена ускорить процесс вступления Киева в альянс — NYT

10:05

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) пытаются убедить Вашингтон ускорить процесс вступления Украины в альянс и определить его точные сроки. Такое мнение выразили журналисты газеты «Нью-Йорк таймс» Дэвид Сангер и Стивен Эрлангер в статье, опубликованной в среду на сайте издания.

«Теперь среди союзников [по НАТО] разгорелись дебаты <…>, оказывают давление на Байдена, чтобы тот поддержал более быстрый путь Украины в НАТО <…>. Вопрос о членстве Украины стал „дискуссией, которая отнимает все время“ как в Европе, так и внутри администрации Байдена», — считают обозреватели.

Как отмечается в статье, позицию Байдена по «ключевому вопросу: когда и как Киев присоединится к НАТО» не разделяют большинство членов альянса, «только Германия полностью поддерживает» США. Многие члены альянса хотят предоставить Украине четкий график на саммите в июле в Вильнюсе.