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НОВОСТИ

Члены НАТО пытаются убедить Байдена ускорить процесс вступления Киева в альянс — NYT

10:05 14.06.2023

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) пытаются убедить Вашингтон ускорить процесс вступления Украины в альянс и определить его точные сроки. Такое мнение выразили журналисты газеты «Нью-Йорк таймс» Дэвид Сангер и Стивен Эрлангер в статье, опубликованной в среду на сайте издания.

«Теперь среди союзников [по НАТО] разгорелись дебаты <…>, оказывают давление на Байдена, чтобы тот поддержал более быстрый путь Украины в НАТО <…>. Вопрос о членстве Украины стал „дискуссией, которая отнимает все время“ как в Европе, так и внутри администрации Байдена», — считают обозреватели.

Как отмечается в статье, позицию Байдена по «ключевому вопросу: когда и как Киев присоединится к НАТО» не разделяют большинство членов альянса, «только Германия полностью поддерживает» США. Многие члены альянса хотят предоставить Украине четкий график на саммите в июле в Вильнюсе.

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