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НОВОСТИ

В Сбере фиксируют резкий рост количества попыток телефонного мошенничества

09:27 14.06.2023

Количество попыток телефонного мошенничества достигло 8,6 млн в сутки против 5 млн в прошлом году. Такие данные в интервью РИА Новости привел заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, доля телефонного мошенничества приходить в общем объеме кибермошенничества составляет 90% А самая распространенная схема – перевод или взнос на «безопасный счет», при этом часто используются такие уловки, как звонок от «службы безопасности» о смене «финансового номера», оформление кредита на клиента и попытка снятия денег у клиента.

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