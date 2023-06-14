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В контролируемых Киевом районах Запорожской области раздались взрывы — Рогов

10:20 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва прозвучали во вторник вечером в контролируемых украинскими силами районах Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сразу после этого включилась сирена воздушной тревоги. По предварительным данным, работала ПВО ВСУ, — написал он в телеграм-канале. — О жертвах и разрушениях, которыми традиционно сопровождается эта работа, пока не сообщается».

Ранее взрывы прозвучали в Купянском районе Харьковской области. По данным официального ресурса по оповещению граждан, по состоянию на 00:00 мск, воздушная тревога действует в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в контролируемых украинскими войсками районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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