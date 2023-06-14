Медведев допустил возможность уничтожения РФ кабелей связи Запада на дне Атлантики
10:32 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничений на уничтожение кабельной связи западных стран, проложенной по дну океана, у России не осталось, если исходить из причастности таких стран к диверсиям на «Северных потоках», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве „Северных потоков“, то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана», — написал он в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 11:00 14.06.2023
- Четыре района Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за сутки
- 10:20 14.06.2023
- В контролируемых Киевом районах Запорожской области раздались взрывы — Рогов
- 10:00 14.06.2023
- Украинские военные обстреляли позиции сослуживцев из-за конфликта с ротацией — Марочко
- 09:00 14.06.2023
- Российские военные уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
- 20:00 13.06.2023
- У России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока они не применяются — Путин
- 18:10 13.06.2023
- РФ может рассмотреть вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины — Путин
- 18:00 13.06.2023
- Потери ВСУ в 10 раз превышают российские — Путин
- 17:15 13.06.2023
- Украинское контрнаступление с 4 июня продолжается до сих пор — Путин
- 17:00 13.06.2023
- Несколько взрывов прогремело в Луганске
- 16:32 13.06.2023
- ВКС РФ высокоточным оружием поразили резервы ВСУ и склад иностранного вооружения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать