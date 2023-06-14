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НОВОСТИ

Медведев допустил возможность уничтожения РФ кабелей связи Запада на дне Атлантики

10:32 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничений на уничтожение кабельной связи западных стран, проложенной по дну океана, у России не осталось, если исходить из причастности таких стран к диверсиям на «Северных потоках», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве „Северных потоков“, то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана», — написал он в своем телеграм-канале.

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