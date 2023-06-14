Сбер: Ущерб от действий хакеров в 2023 году может превысить 20 миллиардов рублей

09:30

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов прогнозирует увеличение ущерба от действий хакеров в 2023 году. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Общая сумма ущерба гражданам и организациям может превысить 20 млрд руб., для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 14,2 млрд руб.», – сказал он.