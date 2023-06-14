Рублевые пассивы Сбербанка к концу 2023 года превысят 20 триллионов рублей

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К концу 2023 года портфель рублевых пассивов Сбербанка превысит 20 трлн руб. Об этом первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кирилл Царев сообщил, что за май этого года прирост портфеля составил более 400 млрд руб., превысив апрельские показатели, а целом с начала года он увеличился почти на 800 млрд руб. – до 19 трлн руб.

Росту портфеля способствуют сбалансированные продуктовые предложения и улучшение условий по вкладам, пояснил представитель Сбербанка. Так, переход на ежемесячное начисление процентов по СберВкладу повысило его востребованность, а вклад Лучший процент стал удобным и выгодным предложением для клиентов, желающих перевести свои сбережения из иностранных валют в рубли.