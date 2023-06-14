0
0
58
НОВОСТИ

Рублевые пассивы Сбербанка к концу 2023 года превысят 20 триллионов рублей

10:01 14.06.2023

К концу 2023 года портфель рублевых пассивов Сбербанка превысит 20 трлн руб. Об этом первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кирилл Царев сообщил, что за май этого года прирост портфеля составил более 400 млрд руб., превысив апрельские показатели, а целом с начала года он увеличился почти на 800 млрд руб. – до 19 трлн руб.

Росту портфеля способствуют сбалансированные продуктовые предложения и улучшение условий по вкладам, пояснил представитель Сбербанка. Так, переход на ежемесячное начисление процентов по СберВкладу повысило его востребованность, а вклад Лучший процент стал удобным и выгодным предложением для клиентов, желающих перевести свои сбережения из иностранных валют в рубли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 14.06.2023
Члены НАТО пытаются убедить Байдена ускорить процесс вступления Киева в альянс — NYT
0
48
10:04 14.06.2023
Сбер прогнозирует увеличение числа выдач ипотечных кредитов в 2023 году
0
46
10:02 14.06.2023
В Сбербанке сообщили об увеличении среднего срока ипотеки
0
52
10:00 14.06.2023
Украинские военные обстреляли позиции сослуживцев из-за конфликта с ротацией — Марочко
0
62
09:32 14.06.2023
Санитарная зона на Украине для защиты РФ должна проходить по Львову — Медведев
0
118
09:30 14.06.2023
Сбер: Ущерб от действий хакеров в 2023 году может превысить 20 миллиардов рублей
0
103
09:27 14.06.2023
В Сбере фиксируют резкий рост количества попыток телефонного мошенничества
0
131
09:22 14.06.2023
В Сбере обратили внимание на дефицит специалистов по кибербезопасности
0
117
09:20 14.06.2023
Глава МИД КНР призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны — СМИ
0
120
09:15 14.06.2023
Сбер: Мошенники стали использовать поддельные документы банковских сотрудников
0
129

Возврат к списку