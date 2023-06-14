В Сбербанке сообщили об увеличении среднего срока ипотеки

10:02

Средний срок ипотеки в Сбербанке увеличился с 18 до 24 лет, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, тенденция интенсивного роста среднего срока ипотеки продолжается с 2019 года. «При этом выплачивают ипотечный кредит клиенты Сбера гораздо быстрее, средний срок выплаты составляет в среднем 4,25 года», – сказал он.