Сбер прогнозирует увеличение числа выдач ипотечных кредитов в 2023 году
10:04 14.06.2023
Число выдач ипотечных кредитов в 2023 году в Сбербанке увеличится на 46%. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сбер прогнозирует выдать в этом году ипотечных кредитов на 3,8 трлн руб. – существенно выше, чем в прошлом году, когда показатель составил 2,6 трлн руб.», – рассказал он.
По словам Кирилла Царева, ожидается выдача порядка 1,2 млн кредитов по сравнению с 822,5 тыс. в прошлом году. Прогноз темпов роста ипотечного портфеля жилищных кредитов Сбербанка за 2023 год составляет 25%, добавил он.
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