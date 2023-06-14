Сбер прогнозирует увеличение числа выдач ипотечных кредитов в 2023 году

10:04

Число выдач ипотечных кредитов в 2023 году в Сбербанке увеличится на 46%. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сбер прогнозирует выдать в этом году ипотечных кредитов на 3,8 трлн руб. – существенно выше, чем в прошлом году, когда показатель составил 2,6 трлн руб.», – рассказал он.

По словам Кирилла Царева, ожидается выдача порядка 1,2 млн кредитов по сравнению с 822,5 тыс. в прошлом году. Прогноз темпов роста ипотечного портфеля жилищных кредитов Сбербанка за 2023 год составляет 25%, добавил он.