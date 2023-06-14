Четыре района Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за сутки

11:00 Источник: Интерфакс

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах с украинской стороны территории региона за минувшие сутки.

"В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 22 прилета. 12 минометных снарядов выпущено по селу Белянка, восемь минометных снарядов - по селу Середа, два - по МАПП Шебекино. В селе Артельное сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.