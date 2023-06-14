Курс доллара на Мосбирже утром превышал 85 рублей

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже поднимался выше 85 руб. впервые с 4 апреля 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 09:48 мск, курс доллара прибавлял 0,86%, поднимаясь до 85,02 руб.

К 09:52 мск доллара торговался на уровне 84,87 руб. (+0,68%). В то же время курс евро составлял 91,53 руб. (+0,65%), курс юаня — 11,831 руб. (+0,82%).