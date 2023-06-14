Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поставил задачу интегрировать беспилотные суда в единое воздушное пространство страны, в том числе с помощью цифровизации отрасли. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ в целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, рассмотрев в том числе вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, касающейся систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем», — говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства.

Доклад по этой теме президент ждет до 1 сентября, далее — раз в полгода.