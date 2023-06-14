Сбербанк намерен показать высокую прибыль и выплачивать дивиденды в ближайшие годы
11:25 14.06.2023
Сбербанк способен генерировать высокую прибыль в ближайшие годы и направлять ее часть на дивиденды. Об этом вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов рассказал в интервью Reuters. По его словам, по всем показателям банка видится плановый рост и Сбер будет делиться заработанной прибылью с акционерами.
Сбер считает, что практика выплаты дивидендов один раз в год является оптимальной с учетом высокой волатильности на рынке. Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2023 года по МСФО составила 357,2 млрд руб., став рекордной для этого периода. «Мы не видим первый квартал как некий предел по прибыли, выше которого мы уже не сможем зайти. По мере роста бизнеса прибыль будет расти, и мы будем радовать инвесторов своими результатами», – сказал Скворцов.
Напомним, Сбер выплатил дивиденды за 2022 год в размере 25 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции, направив на эти цели рекордные 565 млрд руб.
НОВОСТИ
- 11:00 14.06.2023
- Четыре района Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за сутки
- 10:20 14.06.2023
- В контролируемых Киевом районах Запорожской области раздались взрывы — Рогов
- 10:00 14.06.2023
- Украинские военные обстреляли позиции сослуживцев из-за конфликта с ротацией — Марочко
- 09:00 14.06.2023
- Российские военные уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
- 20:00 13.06.2023
- У России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока они не применяются — Путин
- 18:10 13.06.2023
- РФ может рассмотреть вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины — Путин
- 18:00 13.06.2023
- Потери ВСУ в 10 раз превышают российские — Путин
- 17:15 13.06.2023
- Украинское контрнаступление с 4 июня продолжается до сих пор — Путин
- 17:00 13.06.2023
- Несколько взрывов прогремело в Луганске
- 16:32 13.06.2023
- ВКС РФ высокоточным оружием поразили резервы ВСУ и склад иностранного вооружения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать