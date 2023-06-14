Сбербанк намерен показать высокую прибыль и выплачивать дивиденды в ближайшие годы

11:25

Сбербанк способен генерировать высокую прибыль в ближайшие годы и направлять ее часть на дивиденды. Об этом вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов рассказал в интервью Reuters. По его словам, по всем показателям банка видится плановый рост и Сбер будет делиться заработанной прибылью с акционерами.

Сбер считает, что практика выплаты дивидендов один раз в год является оптимальной с учетом высокой волатильности на рынке. Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2023 года по МСФО составила 357,2 млрд руб., став рекордной для этого периода. «Мы не видим первый квартал как некий предел по прибыли, выше которого мы уже не сможем зайти. По мере роста бизнеса прибыль будет расти, и мы будем радовать инвесторов своими результатами», – сказал Скворцов.

Напомним, Сбер выплатил дивиденды за 2022 год в размере 25 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции, направив на эти цели рекордные 565 млрд руб.